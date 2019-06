Bikkels van Kampen op jacht naar 5.000 euro voor uniformen en lichte trommels

De Bikkels van Kampen willen optreden. Dus doen de muzikanten met een beperking een maand lang hun best om geld in te zamelen. Het doel is 5.000 euro voor instrumenten en uniforms. De start is goed, merkt instructeur Jan Wilkens.

De eerste week is achter de rug. Hoe ging het?

,,Het ging hartstikke leuk met inzamelen", vertelt instructeur Jan Wilkens. ,,Er is ruim duizend euro toegezegd door donateurs en het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt ons met tweeduizend euro. Keurig, toch? Ons lid René Diender is aangesteld als ambassadeur en hij is gigantisch actief. Hij is apetrots dat hij met ons meespeelt. René vraagt gewoon aan bedrijven of ze willen doneren en het lukt hem ook nog. Het is niet te geloven.”

Dus jullie gaan de 5.000 euro halen?

,,Meestal zit de klapper in het begin. Er zijn geen specifieke acties meer gepland, maar er zijn nog wel toezeggingen van particulieren en bedrijven. Alles bij elkaar opgeteld zal het, denk ik, gaan lukken.”

Volledig scherm René Diender (links) ontvangt namens De Bikkels van Kampen de cheque van het Prins Bernhard Cultuurfonds. © Aangeleverd

Waarvoor zamelen jullie geld in?

,,Het doel is om lichte instrumenten, trommels, voor de Bikkels te kopen en uniformen. We willen meer optreden en dan moeten zij er goed uit zien en de muzikanten vinden het prachtig om in uniform te lopen.”

Even voor de Kampenaren die jullie nog niet kennen: wie zijn de Bikkels?

,,Een drumband, specifiek voor mensen met een beperking. Aan het begin van het jaar hadden we acht leden en inmiddels spelen we met twaalf. Als we nog wat groter worden, willen we uitbreiden met blaasinstrumenten.”

Waarom is het Jachthoorn Korps met de Bikkels begonnen?

,,Op straat kom je veel mensen tegen met een beperking. Zij staan te klappen en te juichen als ze een muziekkorps zien. Onze tamboer-maître is daar gevoelig voor. Hij wenkt naar ze en laat ze tijdens een mars de stok vasthouden. Vinden ze geweldig! We dachten: Laat ons een schot wagen en een drumband voor mensen met een beperking beginnen. En ja hoor, het breidt zich gestaag uit.”

Hoe merkt u dat mensen gecharmeerd zijn van de Bikkels?