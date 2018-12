Binnenstad wordt een stukje veiliger

Op aandringen van de politie gaat gaat de gemeente een extra camera ophangen op de Botermarkt in Kampen. Volgens burgemeester Bort Koelewijn is de binnenstad een stuk veiliger geworden sinds de gemeente drie jaar geleden is begonnen met cameratoezicht.

,,Mensen weten dat er op de Botermarkt geen camera hangt", zegt politiechef Johan Ekkel over de plek die hij een 'blinde vlek' noemt in de binnenstad van Kampen. ,,Er vinden op deze plek meer incidenten plaats in de nacht van zaterdag op zondag, zoals vechtpartijen en mishandelingen."

De Botermarkt is een druk punt op de route tussen de horeca in de binnenstad en de woonwijken. De politie houdt het pleintje nu extra in de gaten, maar vindt cameratoezicht effectiever.

Live

In de binnenstad van Kampen hangen op dit moment zeven camera's. Stadstoezicht kan hierdoor tijdens de uitgaansnacht live meekijken of het uitgaanspubliek zich gedraagt. Als er iets dreigt te gebeuren, is de politie snel ter plekke.

Wachten

Burgemeester Bort Koelewijn hoopt dat de extra camera in maart in gebruik kan worden genomen. Eerst moet een vergunning worden aangevraagd. Ekkel vindt het geen probleem dat hij en zijn collega's drie maanden moeten wachten. ,,Er hangt al drie jaar geen camera. En we zien in de uitgaansnacht dat er ook genoeg incidenten plaatsvinden pal onder camera's."

Koelewijn zag het aanvankelijk niet zitten om een extra camera op te hangen. Dat had vooral te maken met de slechte kwaliteit van de overige camera's. ,,De kwaliteit is nog steeds wisselend", zegt hij. Deskundigen denken echter te weten wat de oorzaak van het probleem is: de straalverbinding. Een oplossing is er nog niet, maar de gemeente heeft desondanks besloten om de extra camera op te hangen.

Incidenten

De in totaal acht camera's blijven in elk geval de komende vijf jaar hangen. Volgens Koelewijn heeft het cameratoezicht in de afgelopen drie jaar zijn nut bewezen. Doordat er eerder kan worden ingegrepen is het aantal incidenten tijdens de uitgaansnacht de afgelopen jaren verminderd. Uit onderzoek blijkt bovendien dat het veiligheidsgevoel is toegenomen. Vijf jaar geleden voelde zich 23 procent 'onveilig' in de binnenstad, vorig jaar was dat 9 procent.