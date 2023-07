Blauwnet meldt nu al dat er vanmiddag geen treinen zullen rijden tussen Kampen en Zwolle: ‘Personeelstekort’

Uitbater gezocht voor winkel met snoepjes en glijbaan in Kampen: ‘Wij stoppen, maar de ooievaar gaat door’

Drie generaties lang prijkte de naam De Kleine op het gebouw Oudestraat 157 in Kampen. Misschien dat die naam nu gaat verdwijnen nu eigenaar Ab-Wim de Kleine de zaak in de etalage heeft gezet en op zoek is naar een overnamekandidaat. Eén ding is zeker: de ooievaar blijft.