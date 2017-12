Blazen op de midwinterhoorn vanaf de Valk in Zalk

Ook Zalk wil van midwinterhoornblazers een traditie maken. Na een geslaagde ouverture in 2016 ging het dorp gisteren op herhaling. Vanaf de kerktoren en de molen de Valk strooiden de blazers hun klanken door de wijde omgeving. Midwinterhoornblazers is een Twentse traditie die eerder al op de Veluwe is aangeslagen. Overigens kwam geen van de blazers gisteravond uit Zalk zelf, wel uit de nabije omgeving.