Muziek maken bij het Christelijk Kamper Symfonie Orkest is helemaal niet synoniem aan het spelen van zware kost. Het orkest is veel breder georiënteerd, zegt celliste Joke Beens. Het orkest houdt 25 november een Play In in Kampen, om samen met anderen muziek te maken zoals het ook kan bij CKSO.

Hoe hoog is de nood? ,,We hebben nog wel een volwassenen- en een jeugdorkest, maar we komen blazers te kort. Die sectie is echt slecht bezet. Dat is zo jammer. Je hebt blazers nodig voor een symfonie-orkest, alleen dan krijg je een mooie, complexe klankkleur. Als er eentje ontbreekt, boet je meteen aan klank in.''

Waarom blijft de blazerssectie achter? ,,Die zitten nu vooral in de fanfare-hoek denken we. Keus genoeg in Kampen met AMDG en het Kamper Trompetter Korps die beide qua grootte veel kunnen bieden. Maar het symfonie-orkest mag er ook zijn. Misschien dat ons imago meespeelt, dat we veel zware kost spelen. Natuurlijk spelen we stukken van Bach, maar recente filmmuziek doen we ook, Pirates of de Caribbean bijvoorbeeld. En misschien hebben we onze naam ook wel tegen. Wat er mis is met de naam? Christelijk Kamper... of zoiets. Ik ken de officiële naam niet eens. Daar moeten we wat aan doen en dat doen we ook. We hebben een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe naam. Begin volgend jaar maken we die bekend.''

Play In

Eerst maar eens een Play In? ,,Ja, een dagje muziek maken, workshops en afsluiten met een concert. We hebben allerlei organisaties in heel Nederland aangeschreven en hopen nu dat ze met mensen naar Quintus komen. Ruim 30 aanmeldingen hebben we binnen, bij 40 gaat het door. We zoeken blazers. Trombonisten, trompettisten, klarinettisten. En leden, wat ze ook bespelen. Ze hoeven niet uit Kampen te komen, iedereen is welkom als hun instrument maar past binnen een symfonie-orkest en ze op minimaal A-niveau kunnen spelen.''

Grote geheel

En dan samen muziek maken? ,,Alleen is ook maar alleen. Samen spelen geeft een kick, jouw stukje muziek draagt bij aan het grote geheel. Zelf ben ik apetrots dat ik dat kan en mag doen, opgezweept door een dirigent die het ook stil kan laten zijn. Had ik al verteld dat we een nieuwe dirigent hebben? Een jonge, dynamische, enthousiaste dirigent die nooit zal zeggen: dit doe je fout of goed, maar altijd communiceert met een grap en een grol. Echt geweldig.''