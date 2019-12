Blijdschap én teleurstelling over bouw dorp Reeve bij Kampen

Hoofdrol voor amateurs bij Kerst in Oud Kampen

23 december Kerst in Oud Kampen trok dit jaar 85.000 bezoekers. Het vermaak kwam vooral van gewone mensen, amateurs die een paar dagen per jaar helemaal los gaan met hun act bij Kerst in Oud Kampen. Onmisbare schakels in een groot netwerk dat het publiek trakteert op twee avonden straattheater in de Kamper binnenstad. Nog een keer de schijnwerpers op drie van hen.