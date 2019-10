Blije Bikkels van Kampen hebben nu hun eigen uniform

video Het ‘aangrij­pen­de’ verhaal achter de vliegtuig­crash bij Kampen in 1944

8:12 Wat is het verhaal achter het Engelse jachtvliegtuig dat in 1944 neerstortte in de Zuiderzee? Drontenaar Gert Talens zocht het uit en dat leidde tot een ‘waanzinnige speurtocht’. ,,Dit is een verhaal over gewone mensen die de pech hebben in een tijd te leven dat de wereld in de fik staat.’’