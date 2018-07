Het verdrinken van een 19-jarige asielzoeker in de IJssel bij Kampen toont weer eens aan dat de rivier gevaarlijk is, zegt Rijkswaterstaat. ,,Fiets erlangs, ga op een strandje zitten, maar blijf uit de IJssel. Het is geen zwembad.''

De asielzoeker verdween donderdagmiddag onder water toen hij met andere bewoners van het AZC in Dronten aan het zwemmen was in Kampen. Zijn stoffelijk overschot werd rond 22.00 uur gevonden. ,,Zeer tragisch'', zegt burgemeester Bort Koelewijn die vrijdagmorgen zijn medeleven heeft betoond bij het azc. ,,Ik begreep dat deze jongen goed zwemmen kon, maar de IJssel is verraderlijk. In het buitenland kun je soms door een rivier waden, dat is niet te vergelijken met de situatie in Nederland.''

Hij heeft gevraagd naar de voorlichting over zwemmen in het open water op het AZC. ,,Ik begrijp dat daar veel aandacht aan wordt besteed.'' Dat bevestigt Alet Bouwmeester van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in Flevoland. ,,We waarschuwen ouders en kinderen veelvuldig. We zetten maximaal in op voorlichting.''

Borden

Volgens Koelewijn worden er geen aanvullende maatregelen om mensen te waarschuwen voor zwemmen in de rivier. ,,Er staan al borden aan beide kanten natuurlijk.'' Christel Holleman van Rijkswaterstaat Oost-Nederland: ,,Wij waarschuwen al jaren voor zwemmen in de rivier. Kijk maar op onze website. Verder sturen we elk tegen de zomer een informatiepakket naar de gemeenten die aan de rivieren liggen. Het water ziet er misschien aantrekkelijk uit, maar het is gevaarlijk. De rivier is een levend organisme met stroming, temperatuurverschillen en een ongelijke bodem.''