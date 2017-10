'Blijf uit de stadsgracht van Kampen!'

Blijf uit de Burgel! Met die boodschap gaat de gemeente Kampen in het voorjaar de boer op. Voorkomen moet worden dat het gif onder de afdeklaag in de gracht ontsnapt en zich verspreid.

De Burgel is vervuild met hoge gehalten zware metalen, bestrijdingsmiddelen, PAK's, PCB's, cyanide en olie. Over het gevaar van de stadsgracht is volgend jaar een voorlichtingscampagne. Er wordt een brochure gemaakt en een inloopavond gehouden. De Wijkvereniging Binnenstad wil waarschuwingsborden op de kade. ,,In 2000 is afgesproken dat activiteiten in de Burgel niet zijn toegestaan. Maar die afspraak is uit het collectieve geheugen verdwenen", stelt wethouder Geert Meijering.

Aanleiding voor de opfrisser is een verzoek van de wijkvereniging. Zij wilde drijvende tuinen in de Burgel. Niet alle medewerkers van de gemeente Kampen en Waterschap Drents Overijsselse Delta bleken op de hoogte van de gemaakte afspraak. Het gevolg was dat de wijkvereniging maandenlang aan het lijntje werd gehouden, terwijl het verzoek bij voorbaat kansloos bleek. ,,Het proces verdient niet de schoonheidsprijs", stellen wethouder Meijering en wijkvereniging-voorzitter Nardus Koster eensgezind.

Koster is tevreden dat zijn verzoek tot voorlichting wordt gehonoreerd. ,,Als de stoffen gevaarlijk zijn is het onverstandig dat kinderen met bootjes varen", vindt hij. Kampen laat weten dat alle activiteiten in de Burgel verboden zijn, behalve het reguliere onderhoud en vissen. Volgens het waterschap is het gif niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, maar wel voor dieren in de stadsgracht.