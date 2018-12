Blijven groeien of afhaken voor tomatenkweker Van den Belt in IJsselmuiden

VideoVan wie is toch de kas die de Koekoekspolder in IJsselmuiden in brand zet? Tomatenkwekers en broers Klaas en Jacob van den Belt. Een familiebedrijf dat in rap tempo groeit.

Tientallen kistjes met tomaten staan klaar voor vertrek. Op het grijze karton zit een wit etiket. De tekst is Duits. ,,Voor een Duitse supermarkt”, zegt Klaas. ,,Wij leveren de kistjes zo af dat ze over een of twee dagen rechtstreeks de supermarkt in kunnen.” Per vierkante meter kan hij zo'n twintig kilo aan snoeptomaten oogsten en zestig kilo trostomaten oogsten. Circa 80 procent gaat naar het buitenland. Wat in Nederland blijft, ligt vooral in de groentespeciaalzaken.

Nieuw

Het tuindersduo breidt de laatste jaren flink uit. Tien jaar geleden was er alleen de 6 hectare grootte nieuwe kas aan de Parallelweg en 4,5 hectare aan de Tuindersweg. In de afgelopen jaren zijn drie bestaande kassen aan de Tuindersweg overgenomen. Alles bij elkaar goed voor een totale oppervlakte van 21 hectare. Door twee bedrijven met elkaar te verbinden door een 7 hectare - ongeveer elf voetbalvelden - grootte nieuwe kas, staat de teller sinds dit najaar op in totaal 28 hectare vol tomaten. Een contrast met de tuinderij met vollegronds groente en witlof waarmee hun vader in 1969 begon en de kleine kas waarmee in 1989 de overstap naar de tomaten werd gemaakt.

,,Het was nooit ons doel om zo groot te worden. Als de klanten groeien, moeten wij meegroeien, want het streven is om 70 procent van de tomaten op voorhand te verkopen", vertelt Klaas. Jacob: ,,Als het bedrijf vijf tot tien jaar stil blijft staan, dan is het afgelopen.” Klaas: ,,De tijd dat je alles zelf deed is voorbij. Ik voel me nog tuinder, maar mijn taak is vooral opletten en bijsturen. Daarnaast zoek je specialisten om je heen.” Het bedrijf heeft dertig mensen in vaste dienst. Op hoogtijdagen lopen er bijna tweehonderd flexibele krachten in de kassen.

Groeibelichting

De nieuwste uitbreiding is sinds dit najaar in gebruik. Eentje die letterlijk in het oog springt. In de kas hangen 8.000 lampen van elk 1.000 watt. Het is deze groeibelichting die op donkere dagen met veel bewolking de lucht boven IJsselmuiden fel verlicht. De een vindt het mooi, de ander ergert zich aan lichtvervuiling. De VVD stelde onlangs nog vragen aan het Kamper gemeentebestuur of het is toegestaan.

Volledig scherm Verlichte kassen in de Koekoekspolder in IJsselmuiden. VVD wil weten of er sprake is van lichtvervuiling. © Freddy Schinkel

,,Wij voldoen aan de wettelijke eisen”, zegt Jacob. Zo hangt er om de kas een doek van ruim een kilometer lengte dat de omgeving in de avond en nacht afschermt van het licht. Ook de bovenkant wordt met een doek afgeschermd. ,,Het zorgt voor een reductie van minimaal 75 procent. In de beginperiode kon er meer licht vrijkomen vanwege het inregelen van de belichting.”

Winter

Groeibelichting is tegenwoordig noodzakelijk, stelt het duo. ,,Als je het hele jaar door, dus ook in de winter, producten wilt leveren, heb je lampen nodig", zegt Klaas. Licht is heel belangrijk voor de groei van tomaten. ,,Normaal gesproken heb je in december en januari kleine planten, zodat ze met het licht meegroeien. Door de belichting kunnen we nu in oktober planten.” De lampen branden van september tot en met april.

Volgens Jacob neemt de vraag naar Nederlandse tomaten in de winter toe. Dat komt door de klimaatverandering. Nederlandse kwekers zijn minder afhankelijk van de weersinvloeden dan hun Zuid-Europese collega's voor het leveren van tomaten aan de klanten. ,,Op kwaliteit, want op prijs winnen we het niet", weet Jacob.

Continueren

Betekent de extra afzet dat weer een nieuwe uitbreiding aanstaande is? De broers glimlachen. ,,Onze toekomst is het huidige bedrijf continueren en luisteren naar de klant", zegt Klaas. ,,Heeft iedereen het naar het zin, dan is het goed zo. Als de klanten willen dat we groeien, dan geven we daar gehoor aan.”

