Blokkade-bootjes weg bij Reevesluis, sluiswachter nu aan het roer

Eind vorig jaar mocht scheepvaart de sluis tussen Drontermeer en Vossemeer al gebruiken. De sluisdeuren stonden altijd open, maar boten moesten op hun beurt wachten voordat ze konden doorvaren. Bij de sluis lagen twee bootjes van het projectteam en de aannemer Isala Delta, verantwoordelijk voor uitvoering van Ruimte voor de Rivier in de IJsseldelta gebied. ,,Voor de veiligheid, want die gaat boven alles’’, zegt woordvoerster Kim Niens.

Hoe ging het in zijn werk?

,,Met lampen gaven we aan wat mocht. Dubbel rood betekende: niet passeren en de brug wordt niet bediend. Bij groen licht mag je varen. Dit systeem kan voor onveilige situaties zorgen. Mensen die door rood varen omdat het te lang duurt, mensen die onrustig zijn en denken: er zal wel iets mis zijn. Dan kunnen problemen ontstaan.’’

,,Dat hebben we opgelost met scheepvaartbegeleiding. Bootjes aan beide kanten van de sluis om de vaarweg te stremmen als passeren niet toegestaan is. Het is nu eenmaal de enige doorgang. Eenrichtingsverkeer. Schepen kunnen elkaar niet passeren, de sluis is daarvoor te smal.’’

Dus altijd twee bemande bootjes bij de sluis. Dat is best een kostbare zaak.

,,Dat was het ook. De bootjes vaarden alleen overdag. ‘s Avonds lag er een ponton voor de sluis, zodat doorvaren echt niet kon. Dit kost wat, ja, maar veiligheid gaat boven alles. Er werd ook nog getest met sluisdeuren. De sluis werkt nu als normaal, maar is nog wel tot 24 augustus in proefbedrijf. Het kan zijn dat er nog een storing voorbij komt, die we nog niet hebben gezien. Dan kunnen we snel schakelen.’’

,,Rijkswaterstaat heeft de sluis nu overgenomen en bedient het ook, in het bedieningsgebouw is nu een sluiswachter. Die bedient de deuren van de sluis op vaartijden zoals die zijn vastgesteld.’’

Quote Pas als de spuisluis ook klaar is, in het voorjaar van 2021, kunnen we waterstan­den reguleren Kim Niens, Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Dit gaat puur om de doorvaart, want waterverschil overbruggen hoeft nog niet.

,,Het water in Drontermeer en Vossemeer staat nu nog even hoog. Het is nu nog één verbinding, dat wordt over een paar jaar anders. We zijn nog aan het bouwen met de spuisluis. Pas als die ook klaar is, in het voorjaar van 2021, kunnen we waterstanden reguleren. Dat gaan we pas doen als ook het programma IJsseldelta van Ruimte voor de Rivier afgerond is.’’

Wat is daar nog voor nodig?

,,De Drontermeerdijk wordt nog opgehoogd. De oude Roggebotsluis wordt verwijderd, als de N307 klaar is. En de dijk aan de IJsselkant, bij de Scheeresluis, die nu nog beschermt tegen hoogwater. Die halen we ook nog weg. Dat zal pas in 2023 zijn. Pas dan zal er veel meer waterverschil zijn tussen beide kanten van de sluis. Dan bepaalt de spuisluis van de Reevesluis of er meer water bij moet komen.’’

De afgelopen tijd is de schutsluis getest. Nog rare dingen tegen gekomen?

,,Er komt altijd wel iets aan het licht dat opgelost moet worden. Een voorbeeld? Dat is heel technisch. Je bouwt zo'n sluis en dan kijk je of alles werkt. Voor een leek gaat om kleine puntjes, maar mensen van de techniek kijken daar toch anders tegenaan. Het moet natuurlijk ook honderd procent veilig zijn. Het moet goed werken als het eenmaal in gebruik is. We willen geen storingen waardoor de scheepvaart niet door kan gaan.’’