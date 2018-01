Bodemonderzoek Kamperlijn vannacht begonnen

Het gaat om een zogeheten sondeerwagen. Die rijdt tussen 01.00 en 05.00 uur over het spoor tussen Station Stadshagen en IJsselmuiden om de draagkracht van de bodem te meten. Het werk gebeurt 's nachts om de dienstregeling niet in de weg te zitten.

Overgeslagen

Aanleiding voor het onderzoek zijn de grote problemen die afgelopen december aan het licht kwamen. Het is onduidelijk of de bodem snelheden van 140 kilometer per uur aankan. Dit wordt nu onderzocht. Daarom rijdt de nieuwe trein van Keolis voorlopig niet harder dan 100 kilometer per uur en wordt Station Stadshagen voorlopig overgeslagen. ProRail zoekt uit waar maatregelen nodig zijn. Eind maart moet dat duidelijk zijn. Er is vooraf onvoldoende studie gedaan naar de bodemgesteldheid. ProRail zoekt nog uit hoe dit kon gebeuren.