Bodemvervuiling Koekoekspolder groter dan verwacht

De bodemvervuiling onder de Koekoekspolder in IJsselmuiden is groter dan verwacht. Hoe groot precies, dat is niet duidelijk. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig. Volgens de GGD zijn er geen 'noemenswaardige risico's'.

Op twee plekken in glastuinbouwgebied de Koekoekspolder is verontreinigd oppervlaktewater aangetroffen. Ook twee ondiepe bronnen, die werden gebruikt voor besproeiing van het land en veedrenking, bleken niet in orde. ,,Hiervoor geldt inmiddels een negatief advies'', zei Bjent van der Enden van bureau Witteveen+Bos, dat voor de provincie het bodemonderzoek uitvoert, maandag tijdens een informatieavond in IJsselmuiden. Oftewel, gebruik het water niet voor bovenstaande doelen.

Wasserij

Boosdoener is een chemische wasserij die tot de jaren 70 aan de Blekerijweg in IJsselmuiden stond. Daar werd het kankerverwekkende oplosmiddel Per (perchloorethyleen) gemorst. Het goedje liep de bodem in en heeft zich via het grondwater naar de wijk Zandberg en de Koekoekspolder verspreid. Eerder dit jaar kondigde de provincie aanvullend bodemonderzoek aan. Maandagavond bleek dat er nóg meer onderzoek nodig is. De verontreiniging is verder gekomen en zit dieper dan verwacht, zei Van der Enden. ,,Het verspreidt zich snel.''

Quote Ik zou gewoon tomaten uit de Koekoeks­pol­der eten Jan van Ginkel

Het goede nieuws is dat de verontreiniging onder Zandberg zo diep zit dat er geen risico is voor de volksgezondheid, zei gedeputeerde Annemieke Traag. Maar onder Koekoekspolder 'kwelt het weer op' en zijn op enkele ondiepe plekken dus hoge concentraties gemeten. Jan van Ginkel van GGD IJsselland was speciaal naar IJsselmuiden gekomen om uit te leggen dat er 'geen noemenswaardige risico's' zijn. In een notendop: je moet wel heel veel water binnenkrijgen voordat je er last van krijgt. ,,En zelf zou ik gewoon tomaten uit de Koekoekspolder eten.''

Besproeien