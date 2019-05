Bodemvervuiling onder IJsselmuiden pijnigt hersenen: Hoe ruimen we de troep op?

Wat weten we over de vervuiling?

Na meerdere onderzoeken staat vast wat de exacte omvang is van de grote bodemvervuiling onder IJsselmuiden. De bron is aan de Blekerijweg, in de buurt van de Stadsbrug. Via het grondwater trekt de verontreiniging in een smalle strook onder het dorp door. Het middel Per (perchloorethyleen) is gemeten van tien tot zestig meter diep in de bodem. Door kwelwater komt de verontreiniging zo'n twee kilometer ten oosten van de bron weer aan de oppervlakte. Dat is halverwege de Koekoeksweg. Voorbij de Parallelweg, het gebied waar de grote tuinders zitten, is zowel in het sloot- als grondwater geen vervuiling gemeten.