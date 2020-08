Bodhi Bos (18) uit IJsselmuiden dubbel wereldkampioen bij WK freestyle football

Bodhi, ooit jeugdspeler bij IJVV, toonde zich na zich door uitgebreide knock-outsystemen te hebben gebattled, de beste in twee disciplines op het ronde podium in Praag. De Iron Man is een conditieproef, daarbij moeten deelnemers vooral heel langdurig allerlei trucs doen op het podium. Bij Intermediate gaat het om de moeilijkheidsgraad van trucs.

Volgens zijn moeder Ria Bos -Bodhi was zelf niet bereikbaar, is in Oostenrijk aan het trainen...- is het plan om binnenkort professional te worden. Hij heeft een sponsor gevonden en hoopt zijn skills straks te kunnen tonen bij shows, clinics en workshops. Freestyle voetbal is afgelopen jaren steeds populairder geworden; met name onder invloed van topspelers als Ronadinho en Edgar Davids en social media is het tot een wereldwijd steeds populairdere vorm van voetbal uitgegroeid.