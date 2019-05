Boegbeeld van Kamper Walk of Hope ging zelf door een hel

,,Zelf heb ik het gered, daar ben ik heel dankbaar voor. Maar ik ken ook mensen die net zo hard hebben geknokt als ik, mensen die er niet meer zijn. De Walk of Hope geeft andere vrouwen en mannen meer kans op beter worden. Daar wil ik mij sterk voor maken. Vorig jaar was er geen Walk of Hope in Kampen. Met een klein groepje heb ik de wandeling op eigen houtje gelopen. Samen hebben we gezegd: we gaan die in 2019 weer organiseren. Op 22 juni is het zo ver. Het is nu aan ons om het vertrouwen te winnen van de mensen, de sfeer terug te halen van de mooie, indrukwekkende Walk of Hopes die er al zijn geweest.