Boek over historie Kampereiland heeft tweede druk

De auteur van het boek, dat gaat over het boerenleven op Kampereiland, is Geuje van der Linde. De oud-pachter (inmiddels 81 jaar) woont al jaren in IJsselmuiden. Hij verklaart de nieuwe druk. ,,De eerste serie, ik meen 750 exemplaren, was na zeven maanden uitverkocht. Nogal wat mensen vonden dat te vroeg en hadden interesse in extra boeken.”

Belangstelling

Deze herfst werd duidelijk dat dankzij het bedrijfsleven een tweede druk toch mogelijk was. ,,Vereniging Streekbelangen Kampereiland is nu de uitgever.” Van der Linde is blij met de nieuwe druk: ,,Ik had de moed al opgegeven. We hebben er 300 laten drukken. Een deel daarvan is via de voorverkoop al verspreid. Ik ga ervan uit dat er nog belangstelling is voor de overige exemplaren en dat het aantal voldoende is. Als we met een half jaar weer uitverkocht zijn hebben we het iets niet goed gedaan.”