Boekenliefhebbers in de rij voor heropening bibliotheek Kampen

videoDe Kamper bibliotheek in de Stadskazerne is weer open; niet op de gebruikelijke openingsuren, maar in coronatijd van maandag tot en met zaterdag van tien tot vier. En met de nodige restricties; niet te lang blijven hangen, de toiletten zijn afgesloten voor bezoekers en ook leescafé Paatje is nog dicht.

Maar ondanks al die beperkingen bleek vanochtend dat de heropening van de bieb zeer gewenst was, al voor de opening stonden er een paar boekenliefhebbers op gepaste afstand -anderhalve meter- van elkaar te wachten totdat de deuren open gingen. Hoewel deuren; voorlopig wordt gebruik gemaakt van de zij-ingang van de bibliotheek en moeten de bezoekers het pand weer verlaten via wat voorheen de hoofdingang was.

Dat leverde al gelijk maandagochtend een probleem op toen één van de eerste bezoekers in een scootmobiel de drempel niet bleek te kunnen nemen. Aanloopproblemen, weet bibliotheekdirecteur Annette Schol. ,,We zijn al blij dat we weer open kunnen. Andere bibliotheken zijn soms nog niet zo ver.’'

Boeken in quarantaine

De afgelopen weken heeft de bibliotheek vooral digitaal gewerkt, maar daar komt nu dus verandering in. ,,Voor ons beginnen nu de kosten pas’', zegt bibliotheekdirecteur Schol. ,,We moeten nu veel meer mensen inzetten.’' Want een bibliotheek runnen in coronatijd betekent meer biebmedewerkers die de bezoekers door het pand moeten loodsen in de onvermijdelijke gele hesjes en voor een deel achter de plexiglazen spatschermen. Daarbij komt dat zelfs de ingeleverde boeken niet direct weer in de roulatie kunnen, want ook die moeten drie dagen in ‘quarantaine’ voor ze weer uitgeleend kunnen worden. ,,Alles voor de veiligheid’', aldus de directeur.

De bibliotheek in kulturhus ‘Sonnenburgh’ in IJsselmuiden blijft nog even gesloten weet ze ook. ,,Dat is een selfservice-bibliotheek, daar kun je die quarantaineregels met boeken ook onmogelijk handhaven. En de huisartsen in het kulturhus hadden er ook nog wat problemen mee.’' Maar voorlopig is de Kamper bibliotheek dus weer geopend, en daarmee komen er ook weer wat inkomsten binnen rekent de bibliotheekdirecteur voor. ,,We misten toch ook zo’n duizend euro per week aan boetes. Niet van de mensen die nu weer boeken terugbrengen na de sluiting hoor, daarvan hadden we de inleverdatum automatisch verlengd.’’

Polder; nog even geduld, materialen zijn besteld Waar in Kampen de bibliotheek maandagochtend al weer voorzichtig open ging, moeten de polderbewoners nog even geduld hebben; de Flevomeer Bibliotheken in onder andere Lelystad, Dronten, en Emmeloord blijven nog even dicht. ,,Nog even geduld’’, vragen de bibliotheken aan de boekenliefhebbers. ,,De veiligheid van klanten en medewerkers is het belangrijkste. Materialen voor routing en desinfecteren zijn besteld.’’ Op maandag 18 mei denken ook de Flevomeer Bibliotheken weer gedeeltelijk open te gaan, maar ook hier met de beperkingen dat er geen mogelijkheid is om te blijven ‘hangen’ in de bieb voor een krantje of een kop koffie.