Boer uit Kamperveen smacht naar glasvezel

Kunnen we volgende week schaatsen in Oost-Nederland?

1 februari Kunnen de schaatsen volgende week uit het vet? Dat is de hamvraag bij het zien van de weersverwachtingen. Nachtelijke temperaturen van -5 graden zijn in aantocht. Diana Woei van Weerplaza is voorzichtig: ,,Het is afhankelijk van meerdere factoren, maar schaatsen is zeker niet ondenkbaar.’’