Boeren Kampereiland krijgen hun zin: pacht wijzigt in erfpacht

Een protestactie met trekkers voor het stadhuis en halfvolle flesjes zure melk voor de raadsleden waren er in 2016 voor nodig om het stadsbestuur wakker te schudden. Op dat moment dreigde een stijging van de pachtprijs met 22 procent – zo’n 10 mille per boer - terwijl de melkprijs zo ongeveer beneden de kostprijs was gedaald. Alles bij elkaar was de pacht in tien jaar tijd al bijna verdubbeld. Dat kon zo niet langer vonden de boeren – en dat ze daarin gelijk hadden bleek later uit onderzoek door de Aeres Hogeschool.