Boete voor sloop schepen in Kampen zonder vergunning

De Hoeben Holding in Kampen heeft van de Zwolse politierechter een boete van 7.500 euro gekregen voor het slopen van een schip zonder vergunning. Ook zonk er een kotter in de Zuiderzeehaven maar had het bedrijf dit niet bij de gemeente gemeld.

Bij de kade van Hoeben aan de Zuiderzeehaven zonk op 22 november 2016 een houten kotter. De directeur denkt dat vandalisme daar de oorzaak van is, zei hij dinsdag tegen de politierechter. Toch heeft het bedrijf de plicht zo’n voorval te melden bij de bevoegde instanties, zo vindt het Openbaar Ministerie. Hoeben trof wel maatregelen: zo werd er een scherm in het water geplaatst om verspreiding van vervuilende olie te voorkomen.

In twee stukken

Controleurs zagen ook dat eind er november dat jaar een schip in een kraan hing dat al deels gesloopt was. Dat terwijl Hoeben op dat moment geen vergunning had voor het slopen van schepen. Maar was het schip, de Spranky uit 1972, wel in de Zuiderzeehaven gesloopt? Volgens de directeur was het eerst op een scheepswerf in tweeën geknipt. En zo was het ook in Kampen aangetroffen. ,,Wij mochten al voorbereidingen treffen voor de sloop van het schip’', zei Gerard Hoeben tegen de politierechter.

Vervuilingen

Ten derde werd Hoeben ook verweten met olie vervuild water geloosd te hebben op de waterzuivering van het haventerrein. In februari en maart 2017 werden vervuilingen ontdekt. Het gaat echter om een gesloten systeem: zo had Hoeben niet kunnen weten dat er olie lekte, zo zei de directeur. De officier van justitie achtte alle feiten wel bewezen. ,,Er is continu gedonder met het bevoegd gezag’', zei de officier van justitie. Ook verweet ze de directeur niets te weten over het reilen en zeilen bij zijn onderneming.

Geen bewijs

Volgens een van de handhavers zou het bedrijf ‘bewust en structureel’ de grenzen van de regels opzoeken. Ze eiste een boete van 13.000 euro. Volgens advocaat Mariska Pekkeriet hebben de instanties en Hoeben tot op de dag van vandaag discussie over de regelgeving. Zo is nog altijd niet bekend wat precies verstaan mag worden onder ‘voorbereidende sloopwerkzaamheden’. Volgens haar werkte Hoeben binnen de lijntjes van wat is toegestaan.