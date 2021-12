Bolwerk Buitenwacht in Kampen gaat volgend jaar alsnog op de schop

Klimaatbur­ge­mees­ter van Zwolle wil een bos in zijn wijk en kan de 1700 blunderbo­men uit Zalkerbos goed gebruiken

De 1700 Siberische iepen die weg moeten uit het Zalkerbos, zijn meer dan welkom in Zwolle. Klimaatburgemeester Spencer Roozeboom wil samen met buurtbewoners een bos aanleggen in nieuwbouwwijk Stadshagen. ,,We hebben 100.000 bomen nodig, Kampen heeft er 1700 over: zonde als die weggegooid worden.’’

20 december