Bomen Kamperstraatweg krijgen tweede leven als bank langs hoogwatergeul bij Kampen

Minder hennepkwe­ke­rij­en ontmanteld: politie komt er niet altijd aan toe

13:13 In Nederland werden in 2018 door de politie minder hennepkwekerijen ontmanteld dan het jaar daarvoor. Dat zou onder meer te maken hebben met een gebrek aan capaciteit bij de politie. Ook in de eenheid Oost-Nederland nam het aantal opgerolde hennepkwekerijen af: Van 761 in 2017 naar 640 afgelopen jaar, een daling van 15,9 procent.