Boodschappen doen op zondag? Het kan toch in Kampen

Ommenaar berust in sluiting van eigen Uni­vé-win­kel

11:03 De Brugstraat in hartje Ommen, op de hoek van de Kruisstraat. Het is deze dinsdagmiddag rond enen gezellig druk in de winkelstraten. Logisch, want het is volop vakantie en ook nog eens marktdag. In een half uur tijd lopen vier vijftigplussers de verzekeringswinkel van Univé binnen. Eerst een man, daarna een vrouw, en tot slot een echtpaar, met papieren in de hand. Nu kan het nog, over twee weken gaan de deuren definitief dicht en verwijst Univé klanten naar de vestiging in Dalfsen.