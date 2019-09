Boombanken Reevediep op hun plek

Koor in de maak voor jongvolwas­se­nen in Kampen

3 september Als student zong Paul van Rijssel in een Gronings studentenkoor, maar in zijn nieuwe woonplaats Kampen heeft hij nog niets van zijn gading kunnen vinden. Daarom heeft hij nu zelf een koor opgericht voor jongvolwassenen, samen met een vriendin. Op 11 september is de eerste repetitie van Switch.