Boosheid over vuurwerkshow in Kampen, GroenLinks Overijssel wil actie

De politie kreeg verschillende meldingen binnen en mensen lieten op Twitter weten dat ze het belachelijk vonden dat dit op een doordeweekse avond werd gedaan. De show die door vuurwerkmerk Magnum aangekondigd was als een ‘importeurs-demo‘ begon om 21 uur.

Voor de vuurwerkshow was een vergunning verleend door de provincie. GroenLinks in Kampen heeft de kwestie neergelegd bij de provinciale fractie. Die kondigt aan met andere Statenfracties in overleg te gaan, met als doel dit soort shows in de toekomst aan banden te leggen.

Vroeg op de avond

Marcel Schutteman van Broekhoff Vuurwerk in Biddinghuizen die de demonstratie organiseerde, zegt: ,,Wij kunnen ons voorstellen dat dit wat overlast geeft. Daarom hebben we een locatie buiten de bebouwde kom gekozen, bij de Kamper Wieler Club, informeren we de omgeving vooraf en proberen we de demonstratie zo kort mogelijk te houden. En we proberen het zo vroeg mogelijk op de avond te doen maar het moet natuurlijk wel donker zijn. Nog later in het seizoen kan niet omdat dealers nu beginnen met de inkoop van vuurwerk.” Aan zo'n 200 winkeliers uit het hele land werden 22 soorten vuurwerk gepresenteerd met aan het einde een korte show.

Het was de eerste keer dat Broekhoff zo'n demonstratie gaf in Kampen. Vorige jaren leidden shows van anderevuurwerkbedrijven ook al tot gemopper in Kampen.

Apelazerus