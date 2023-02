Boot overleden zeezeiler Henk de Velde te koop: Facebook-volgers krijgen de eerste kans

De laatste maanden van zijn leven bracht hij noodgedwongen door in zorgcentrum Laarstaete in Lelystad. Daarvoor leefde hij vooral op het water. Na zijn laatste grote reis in 2018 keerde de zeezeiler uit IJsselmuiden terug naar de IJsseldelta, waar hij woonde op zijn motorschip Solitario. Het liefst ook daar ver van de bewoonde wereld, zoals bij het slibeiland IJsseloog in het Ketelmeer. Voor boodschappen of bij slecht weer week hij uit naar Ketelhaven in Kampen.