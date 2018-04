Bord van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten duikt weer op in Kampen

update & video Heipaal valt op cabine: medewerker bedrijf uit Kampen overlijdt

14:50 Een medewerker van het Kamper bedrijf Hylkema Funderingstechniek is vanochtend om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Inmiddels is het lichaam gebrogen en is het onderzoek naar de mogelijke toedracht afgerond. Het gebied is weer vrijgegeven