'Borrel van gemeente Kampen moet alcoholvrij worden'

Alcoholvrije borrels. Pardon?

,,Past niet bij de naam, he."

Waarom dit voorstel?

,,Als raadsleden hebben we een voorbeeldfunctie. Als we in een vergadering het hoogste woord hebben over ontmoedigingsbeleid, dan moeten we niet gezellig nakletsen met alcoholische drankjes. Wij vinden dat een verkeerd signaal."

Gematigd alcoholgebruik na een vergadering hoort er toch bij?

,,Het gaat om het signaal dat je afgeeft. Ik denk dat wij als raadsleden onze grenzen kennen, maar anderen kennen die niet. Vroeger was roken tijdens een vergadering normaal. Daar hoef je nu niet meer mee aan te komen. Alcohol heeft wat ons betreft hetzelfde pad voor de boeg. Het is gewoon rotzooi. Dankzij de wetenschap weten we wat het met hersens doet, zeker die nog in ontwikkeling zijn."

Daarvoor is er een leeftijdsgrens.

,,De maatschappelijke acceptatie van alcohol is groot en dat is onterecht. Het signaal is: bij een gezellige borrel hoort alcohol. Volgens mij kan het ook zonder."

En dan trekken de raadsleden thuis een biertje open. Is dat niet hypocriet?

,,Wat raadsleden thuis doen, mogen zij zelf weten. Ze mogen gerust een biertje, wijntje of whisky drinken. Wij (PvdA, JS) zijn geen moraalridders. Ik drink ook wel eens een biertje. Ik vind dat wij een verkeerd signaal afgeven als we in een openbaar gebouw met publiek geld alcohol drinken na een vergadering."

Is dit een voorbeeld van betutteling door de overheid?

,,Nee. Het getuigt ervan dat wij geven om de gezondheid van raadsleden en van kinderen. Dat zij niet denken: 'Pa en ma drinken alcohol, waarom ik niet?' Alcohol drinken houdt zichzelf in stand. In Nederland is het alcoholgebruik hoog. En Kampen zit net boven het landelijk gemiddelde. Er zijn maatregelen nodig om dat te doorbreken; een trendbreuk zien te maken."

Worden de nieuwjaarsreceptie en lintjesregen volgend jaar ook alcoholvrij?

,,Ik vind het te ver gaan om dat nu al na te streven. Laten we beginnen met de borrel na commissie- en raadsvergaderingen. Daarna kunnen we het uitbouwen naar gezonde borrels bij andere aan de gemeente gelieerde gelegenheden."