Bort Koelewijn maakt plaats als burgemeester van Kampen: ‘Ik ga vooral contact met inwoners missen’

KAART | Flevoland ziet besmettin­gen stijgen, daling in IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland

2 januari Na de daling van gisteren is het aantal coronabesmettingen vandaag weer gestegen. Er werden 8630 nieuwe gevallen gemeld, een stijging van 431. In Oost-Nederland is die stijging overigens niet overal te zien. In de veiligheidsregio's IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland is juist een daling waar te nemen.