Botresten vermiste opa Dirk (85) uit Kampen gevonden op bodem Noordzee

Woongemeen­schap mislukt; Kampen doet Eigenwijze Terp opnieuw in de verkoop

16:53 Met drie huishoudens één bouwkavel delen is voor Kampen toch een te gewaagd idee gebleken. Daarom gaat de Eigenwijze Terp, een bijzonder plekje in het buurtje De Terpen in de wijk Het Onderdijks, opnieuw in de verkoop. Dit keer voor een gewone 2-onder-1 kap woning, die dan wel ‘een echte eyecatcher’ moet worden.