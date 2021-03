Botterstichting neemt afscheid van ‘geziene Kampenaar’ Henri Woning

Plan voor Kamper strandpa­vil­joen is er volgens de raad ‘doorheen gejast’ en ‘overleg met omwonenden ontbreekt’

23 maart Niet alleen omwonenden van het Kamper stadsstrand hebben vraagtekens bij de manier waarop de gemeente een strandpaviljoen wil toestaan, ook de gemeenteraad heeft zijn twijfels. ,,Vanwaar de haast? Is corona hier een gelegenheidsargument?’’ vragen verschillende gemeenteraadsleden in Kampen zich over de procedure af.