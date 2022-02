Bouw van het nieuwe skatepark in Kampen begonnen: ‘Is een kruistocht geweest’

,,Het is een kruistocht geweest, maar de plannen zien er enorm goed uit.” Jesse Weers (32) klinkt vrolijk aan de telefoon. Want na twaalf jaar lobbyen is het zover, en zal er een nieuw skatepark verrijzen in Kampen. De bouw is net begonnen. ,,Ik kijk er heel erg naar uit. Het oude skatepark gaat weg, en er komt iets nieuws voor in de plaats, wat weer decennia mee kan.”