Bouw zorgwoningen in Stationskwartier in Kampen van start

Als alles meezit kunnen over anderhalf jaar mensen die 24 uur per dag zorg nodig hebben, hun zorgwoning in het Kamper Stationskwartier betrekken. Met de ondertekening van de koopovereenkomst vandaag kan de bouw van 27 zorgwoningen van start.