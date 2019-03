Bouwruzie tussen Kampen en Zwolle loopt op: burgemeesters met elkaar in gesprek

video Alleen naambordje verandert bij Het Middelpunt in Kampen na reorganisa­tie

Zorgorganisatie PGVZ (Persoons Gebonden Vraaggerichte Zorg) neemt de activiteiten over in wijkcentrum Het Middelpunt in Kampen. Want RIBW wil van het dagactiviteitencentrum af. Voor de cliënten van het RIBW verandert er niets; dezelfde gezichten, dezelfde omgeving. Maar PGVZ-eigenaar Gosse Noppert wil wel meer activiteiten in en rondom Het Middelpunt organiseren.