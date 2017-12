Bouwstop 'ziekmakende' parkeergarage Buitenhaven opgeheven

In januari verwacht de gemeente weer ‘meters te maken’ met het overleg met de aannemer, wanneer het werk weer hervat gaat worden is nog niet bekend. De aannemer heeft inmiddels een rekening bij de gemeente neergelegd voor het meerwerk voor de bouw van de garage, en die rekening loopt inmiddels op. ,,Vraag is of we die ook helemaal moeten betalen’’, aldus de wethouder over dat juridische gevecht.