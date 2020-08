Bovenkerk in Kampen voor een avond in het rood

Diverse Kamper monumenten werden dinsdagavond in het licht gezet; niet zomaar licht, maar rood licht. Een alarmsignaal van de evenementenbranche, bedoeld om aandacht te vragen voor de penibele situatie van die branche in coronatijd. ‘Red Alert’, zo was de naam van de landelijke campagne. In Kampen kreeg onder andere de Bovenkerk een avond lang een rode gloed.

Normaal gesproken zou Geert Kerssies (50) in deze tijd volop in het festivalseizoen zitten. ,,Healthyfest, de Zwarte Cross, de Gaypride in Amsterdam’’, somt hij moeiteloos op. Maar al die evenementen waarbij zijn knowhow als geluidstechnicus van pas zou komen, werden door de coronacrisis afgelast. ,,Ik had in december nog zestig klussen in de agenda staan. Die zijn allemaal weg.’’ Dinsdagavond zette hij daarom de Kamper Bovenkerk in het licht, met behulp van energiezuinige ledverlichting. ,,Achttien spots, maar zo zuinig - je zou het gewoon met één stoppenkast aankunnen.’’

Sinds 2014 is hij al zzp’er in het geluid, maar gelukkig voor hem in deze tijd; hij heeft er nog een vaste betrekking naast. ,,Ik heb 28 uur vast werk, gelukkig. Maar ik zie veel collega’s die dat niet hebben, die hebben er allemaal baantjes bij moeten nemen. Die klimmen normaal gesproken op podia om het licht erin te hangen, maar die klussen nu bij als bestrijders van de eikenprocessierups. Klimmen ze in bomen.’’

Samenwerken

Afgezien van het inkomen dat hij mist, mist Kerssies vooral ook het samenwerken met de complete teams bij festivals. ,,De Zwarte Cross bijvoorbeeld, dan werk je met een team van wel dertig, veertig man om het allemaal voor elkaar te krijgen. En als je dan uiteindelijk het hele veld ziet dansen, denk je wel; ja, daar doe je het voor.’’

Dat de evenementenbranche nu aandacht vraagt voor de slechte situatie door corona is volgens hem wel bijzonder. ,,We hebben natuurlijk het imago van; uiteindelijk redden ze het allemaal wel. Hoe erg het ook is, als om acht uur de show moet beginnen dan komt het wel goed. Maar nu is dat misschien wel niet zo, als het zo doorgaat.’’ Vandaar ook dat hij dinsdagavond graag bijdraagt aan het uitlichten van de Bovenkerk, van negen tot twaalf. Correctie; vijf voor twaalf. ,,Dan gaat het licht weer uit’’, weet Kerssies. ,,Symbolisch, om aan te geven; het is vijf voor twaalf voor de branche.’’

Rode lampen overal



De actie ‘Red Alert’ werd in Kampen ondersteund door licht- en geluidsbedrijf Smash AV. Eigenaar Siep Kiers van dat bedrijf was dinsdagavond niet in Kampen te vinden, maar zette voor de gelegenheid zijn eigen huis aan De Noord in Dronten in de rode spotlights. ,,Vanwege de ligging tussen allerlei notabelen en raadsleden’’, lacht Kiers om die persoonlijke aanlichting. ,,Alles om de aandacht te krijgen.’’

Want er is dan wel steun vanuit het rijk, maar die zijn mager en oneerlijk verdeeld aldus Kiers. ,,Het Scapino Ballet kan de opbouw van de vierde dansgroep wel door laten gaan, maar de rest vangt bot’’, geeft hij een landelijk voorbeeld van die verkeerde verdeling. ,,Zonder maatregelen bloedt de sector snel dood.’’

Na een paar maanden stilstand begint de situatie ernstig te worden, denkt de eigenaar van Smash AV. ,,Het wordt nu wel echt nijpend, sowieso draait de sector geen hoge winsten. De buffers zijn dan ook niet van KLM-achtige omvang, terwijl de cashflow in de sector hoger is.’’