Bovenstroomse rondvaartboten komen niet meer van de wal in Kampen

Boosheid over verdwenen Berkkunst­werk: ,,Kampen, zak maar door de.....’’

7:00 Met het verdwijnen van de laatste panden van Berk, verdween aan het begin van deze eeuw ook de herdenkingsmuur die in 1951 werd onthuld ter ere van het 100-jarig bestaan van de pannenfabriek. Het was de bedoeling het kunstwerk van de hand van Lex Horn uiteindelijk weer terug te plaatsen, maar wethouder Albert Holtland liet onlangs weten dat restauratie van het werk te kostbaar is. De Lex Horn Stichting, die zich inzet voor behoud van het werk van de kunstenaar, is daar nu woedend over.