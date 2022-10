Molenbrug Kampen volgend weekend dicht voor auto’s

Omleidingsroutes

Om het centrum van Kampen en de Stadsbrug Kampen tijdens de werkzaamheden te ontzien, zijn omleidingsroutes ingesteld. Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de N50/N765 (rijden tot aan Ens) of via de brug over de IJssel in de A28 bij Zwolle. Landbouwverkeer kan gebruik maken van de omleidingsroute via de Stadsbrug in Kampen. Voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten is er geen omleiding, omdat zij wel gebruik kunnen maken van de Molenbrug.