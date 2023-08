Op pad met de peukenbrigade: ‘Geef je peuk de zak’

Windesheim schorst student na reeks incidenten, maar hij vecht via de rechter terug: ‘Ben als schurk weggezet’

Gedroeg de 27-jarige student journalistiek Melchior zich seksueel grensoverschrijdend tegenover medestudenten of is de Zwollenaar gewoon wat vrijmoedig aangelegd, zoals hij zelf zegt? De Raad van State mag er wat van vinden want hij vecht zijn schorsing door de Christelijke Hogeschool Windesheim aan bij de hoogste bestuursrechter.