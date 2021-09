Brand aan De Plantage in Kampen, plein enige tijd ontruimd

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Opvallende daling in Oldebroek, coronasitu­a­tie in Nunspeet blijft slecht

15 september Van alle gemeenten in deze regio blijft de coronasituatie in Nunspeet ook vandaag het slechtst. Al gaat het hier wel iets beter ten opzichte van gisteren. In heel Oost-Nederland zien we een kleine daling van het aantal besmettingen. Een van de gemeenten met nul nieuwe positieve tests is Oldebroek. En dat mag je gezien de cijfers van gisteren toch best opvallend noemen.