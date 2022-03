Brand bij Regelink Kampen op industrieterrein Haatlandhaven

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal besmettin­gen daalt verder maar niet in oostelijk deel Veilig­heids­re­gio IJsselland

De daling van het aantal corona-besmettingen zet ook vandaag door. In Oost-Nederland zijn 5.801 personen positief getest. Dat zijn er 626 minder dan de dag ervoor. Toch is er ook sprake van een lichte stijging. Met name in de oostelijke gemeenten van Veiligheidsregio IJsselland en in Kampen, Putten, Steenwijkerland en Zutphen zijn meer besmettingen geregistreerd.

19 maart