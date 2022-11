Brand gesticht in tattooshop in Kampen, omstanders blussen door gat in de ruit

Verlich­ting als wapen tegen overlast asielzoe­kers in duister stadspark in Kampen, ook camera’s optie

Het stadspark in Kampen wordt op korte termijn extra verlicht. Dat meldt burgemeester Sander de Rouwe aan de gemeenteraad. Het is een maatregel tegen de overlast van onder anderen asielzoekers uit het azc in Dronten. De gemeente kreeg klachten over het gebrek aan verlichting in het park. Ook kijkt Kampen naar de inzet van camera’s in het park en op station Kampen-Zuid.

12 november