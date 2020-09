Brand in fietsenhok bij school Kampen kan snel geblust worden

IJsselheem test bijna 200 medewer­kers in eigen testloca­tie in Kampen: 1 coronabe­smet­ting

31 augustus In de twee weken dat woonzorgconcern IJsselheem een eigen coronatestfaciliteit in Kampen heeft, zijn 198 medewerkers getest op het virus. Eén medewerker is positief getest op COVID-19. Alle locaties van IJsselheem zijn tot nu toe vrij van coronabesmetting.