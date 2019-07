Brand in papiercontainer bij DOS Kampen

Het was even wennen, maar spijt heeft Irma van der Sloot geen moment als wethouder van Kampen

13 juli Een jaar zit ze nu op het pluche, als eerste wethouder voor GroenLinks in Kampen. ‘Geen moment spijt’ heeft Irma van der Sloot van die keuze. Maar het was wel wennen, bekent ze. Van een ‘vrij anoniem bestaan’ naar het middelpunt van de belangstelling. ,,In de media, op straat. Negatieve reacties die je krijgt op social media van mensen die je helemaal niet kennen. Daar had ik nooit bij stil gestaan. Dan vraag je je wel eens af: waar ben ik aan begonnen?’’