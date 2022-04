Brand in voormalig zwembad bij Kampen: ‘Een dak vliegt niet spontaan in de fik’

Omwonenden nog te bouwen zonnepark IJsselmui­den verenigen zich in comité en sturen brandbrief

Buurtbewoners van het nog aan te leggen zonnepark aan de Hagedoornweg in IJsselmuiden hebben hun zorgen daarover geuit in een brandbrief richting de gemeente Kampen en provincie Overijssel. Ook hebben ze zich verenigd in een comité.

31 maart