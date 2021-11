Brandende bromfiets op Spoorpad in Kampen zorgt voor raadsels

De Huisbazen Hoe je met 3000 euro een vastgoedbe­leg­ger kan worden: tips van een kenner

Moeten we nu investeren in stenen in Zwolle, Enschede of Nijmegen, drie gewilde studentensteden? Koop daar juist niet, adviseert Myrthe de Groot (34). Haar boek Koop je Rijk, dat vorig jaar verscheen, beleeft de zesde druk. Dit zijn haar tips voor startende woningbeleggers.

24 november