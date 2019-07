Brandweer Kampen redt paard kinderboerderij met brandslang uit sloot

Het was even schrikken voor beheerder Anita Mosselaar van de Kinderboerderij Cantecleer in Kampen vanmorgen toen een vrouw haar kwam melden dat een van de vier paarden die er rondlopen in de sloot terecht was gekomen. Hoe lang het dier er in het water en modder heeft gelegen weet ze niet. ,,Het zal niet de hele nacht geweest zijn. Dan was ze er slechter aan toe geweest”, zegt ze, terwijl ze met het dier aan het rondstappen is.