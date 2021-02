Brandweer past werkwijze aan na onopgemerkte asbest bij brand in Kampen: ‘Luister naar pandeigenaar’

videoHet onderzoek naar het vrijkomen van asbestdeeltjes bij een brand in een loods aan de Gildestraat in Kampen is afgerond. Ondanks extra metingen - tien in plaats van drie - werd er geen asbest vastgesteld, hoewel dat wel vrijkwam tijdens de brand op 30 december. Om dit in de toekomst te voorkomen past de brandweer haar werkwijze deels aan.