Brandweer rukt uit voor schoorsteenbrand in Kampen

update Kaartjes­con­tro­le in trein Kampen - Zwolle loopt uit de hand: keel van boa dichtgekne­pen, man (27) opgepakt

18 februari Een 27-jarige man uit Kampen is opgepakt voor een mishandeling gisteravond in de trein tussen Kampen en Zwolle. De politie rekende de Kampenaar op station Stadshagen in.